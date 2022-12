Deslizamento de barreira, bloqueia rodovia BR-101 em Itamaraju

Durante o final da tarde as chuvas intensificaram em toda a região do extremo sul da Bahia, nesta quinta-feira (22) de dezembro, resultando no deslizamento de uma barreira na rodovia BR-101 entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram mobilizados, no entanto, o deslizamento bloqueou os dois sentidos da rodovia.

Condutores utilizaram as redes sociais para compartilhar imagens do local, mas também para notificar outros motoristas na tentativa de evitar acidentes no trecho.

Vários pontos da rodovia apontam risco de novos deslizamentos.