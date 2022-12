Detalhe na agenda de Paula Fernandes reforça rumores de que a cantora estará no ‘BBB 23’

Os rumores de que a cantora Paula Fernandes vai participar do “BBB 23” se intensificaram após os fãs repararem que no site oficial da artista o último show que ela tem marcado é no dia 29 de dezembro em Coimbra, Minas Gerais. A 23ª edição do “Big Brother Brasil” estreia no próximo dia 16 de janeiro, o que impediria a cantora de marcar shows para o início de 2023. O assunto repercutiu nas redes sociais. “Paula Fernandes mais que confirmada no ‘BBB’, né? Ela só tem um show dia 29 de dezembro, de janeiro em diante não existe agenda aberta de show dela. Aí tenho uma preguiça dela”, comentou uma pessoa no Twitter. “Se Paula Fernandes entrar no ‘BBB’ ano que vem eu faço mutirão para ela ganhar sem ‘zoa’, amo aquela mulher”, escreveu outra. “Se antes eu tinha dúvidas, agora eu tenho certeza que a Paula Fernandes vai para o ‘BBB’, do nada o nome dela fica super em alta sendo que ela estava esquecidíssima”, acrescentou mais uma.

No início desta semana, a dona do hit Pássaro de Fogo deu uma entrevista ao programa “Conversa com Bial” na qual lamentou sua fama de antipática: “Fico triste de ser antipatizada, de ser chamada de distante. Não era intocável, eu era sem tempo. Até aproveito esse momento para pedir perdão a quem não pude atender, porque era humanamente impossível. É muito fácil julgar, o mundo é feito de juízes e eu estou ali naquela posição de quem é julgada, e fiquei com a fama”. Vale pontuar que vários artistas que aceitam participar do programa buscam mudar a forma como as pessoas os enxergam, foi o caso do ator Arthur Aguiar e da cantora Naiara Azevedo. Além de Paula, estão cotados nomes como Vitão, Lívia Andrade, Lucas Lucco e Yasmin Brunet.

Paula Fernandes mais que confirmada no bbb né? Ela só tem um show dia 29 de dezembro, de janeiro em diante não existe agenda aberta de show dela. Aí tenho uma preguiça dela

— Lelê. (@leletcomenta) December 12, 2022

Paula Fernandes no BBB 23,o gente se for a Paula Fernandes minha conterrânea de Sete Lagoas….eu tenho até dó dos demais participantes pic.twitter.com/Idu3hDCkt2

— Paula Moretti (@PaulaMoretii) December 13, 2022

Se Paula Fernandes entrar no bbb ano que vem eu faço mutirão pra ela ganhar sem zoa, amo aquela mulher

— o trágico menino loiro (@RENIC0) December 8, 2022

como é bom um tópico sobre a relevância de paula fernandes logo agora que ela ta cotadissima pro BBB, a diva já vai entrar favorita https://t.co/u0PwIp8s6w

— h (@rickcomenta) December 12, 2022

medo da paula fernandes ser cancelada no bbb e eu ter q ouvir as músicas dela no sigilo

— iså namorada do thomas careca (@belltorchio) December 12, 2022

se antes eu tinha dúvidas agora eu tenho certeza que a paula fernandes vai pro bbb, do nada o nome dela fica super em alta sendo q ela tava esquecidissima… pic.twitter.com/Xvt3Y3Q46i

— joisser (@joissergrimaldi) December 12, 2022

