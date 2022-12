Detonautas celebra 20 anos de carreira com show acústico no RJ

Uma conversa sobre música entre Tico Santa Cruz e Tchello em uma sala de bate-papo (sim, ela teve seu valor), em idos de 1997, ano em que a internet começava a se popularizar no Brasil, deu origem a banda Detonautas. Após diversas formações, em 2002, a banda lançou o primeiro disco pela Warner. A partir daí, o sucesso não parou mais, e o grupo acumulou hits e shows pelo mundo. Esta trajetória completa duas décadas, e a banda celebra a data com show acústico que será gravado em 10 e 11 de fevereiro, no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio de Janeiro.

“Nossa história toda será contada nesse palco!” adianta Tico Santa Cruz, que, ao lado de Renato Rocha, Fábio Brasil, Phil Machado e André Macca estão na atual formação do grupo. O show terá ainda as participações de Badauí, do CPM22, Lucas Silveira, da Fresno, e Di Ferrero, ex-vocalista e um dos fundadores do NX Zero.

