Dibu Martínez provoca Mbappé com boneco na festa do título da Argentina

Os jogadores da França não conseguiram escapar das provocações pelo vice-campeonato da Copa do Mundo, no último domingo (20/12). Goleiro da vencedora Argentina, Emiliano Martínez segurou o boneco de um bebê com o rosto do atacante Kylian Mbappé na festa do título.

Dibu estava em cima de um trio elétrico ao lado de Lionel Messi, nas ruas de Buenos Aires, quando a cena foi registrada por um torcedor. A imagem do camisa 23 com o brinquedo viralizou nas redes sociais.

Apesar da provocação, Emiliano Martínez não conseguiu conter o atacante durante a decisão. Mbappé marcou os três gols da França na partida, que terminou empatada por 3 a 3.

Na disputa por pênaltis, vencida pela Argentina por 4 a 2, o craque francês também converteu sua cobrança. O camisa 10 foi eleito Chuteira de Ouro do Mundial, com oito gols.

Já Dibu venceu a Luva de Ouro e causou grande polêmica na celebração do título. O jogador segurou o troféu e simulou um pênis com o objeto, em tom de provocação aos europeus.