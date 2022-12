Documentário vencedor do Oscar, Summer of Soul chega ao Star+

O aclamado documentário musical Summer of Soul, que marca a estreia diretorial do musicista Ahmir “Questlove” Thompson, ganhou data de estreia no Star+. A produção, que levou o Oscar de Melhor Documentário e faturou os prêmios do júri e do público em Sundance, chega à plataforma de streaming no dia 16 de dezembro.

O documentário é parte filme musical, parte construção histórica criada através de um épico evento que celebrou a cultura, a moda e a importância da comunidade negra. Ao longo de seis semanas no verão de 1969, apenas a 160 quilômetros de Woodstock, acontecia o Festival Cultural do Harlem, filmado no Monte Morris Park.

As gravações, que reúnem shows de Nina Simone, Stevie Wonder, B.B. King, Gladys Knight & the Pips e muitas outras estreas da música negra americana, nunca tinham sido vistas até o momento. Summer of Soul mostra a importância da história e o testamento do poder curativo da música em tempos de crise, tanto passada quanto presente.