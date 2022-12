Donald Glover vai produzir e estrelar filme sobre Hypno-Hustler, vilão do Homem-Aranha

O ator e cantor Donald Glover (Atlanta) vai dirigir e estrelar um filme baseado no vilão do Homem-Aranha, Hypno-Hustler, pela Sony Pictures. A informação foi passada pela Variety. O projeto está no estágio inicial e somente o que se sabe é que Myles Murphy, filho de Eddie Murphy, está contratado para escrever o roteiro. Não há previsão de estreia ou início das gravações. Hypno-Hustler apareceu pela primeira vez nos quadrinhos da Marvel em 1978 e tem a habilidade de hipnotizar suas vítimas com uma guitarra. Durante o dia o vilão é conhecido como Antoine Desloin, vocalista de uma banda chamada Mercy Killers. É muito provável que o Amigo da Vizinhança não participe do longa-metragem. Donald Glover é familiar do universo do teioso. Em 2017 ele interpretou Aaron Davis, tio de Miles Morales, em ‘Homem-Aranha: De Volta ao Lar’ e dublou o adolescente negro na série Disney XD de 2015, ‘Ultimate Spider-Man’.

