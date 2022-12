Dono do Botafogo, John Textor conclui acordo para compra do Lyon

O Lyon confirmou nesta segunda-feira (19) que houve um acordo para que o clube seja vendido para o grupo de John Textor. Através da holding Eagle Football, o dono da SAF do Botafogo se tornou sócio majoritário do time francês.

A Eagle Football adquiriu 77,49% das ações do Lyon, que antes pertenciam a outros investidores. O clube, que passa por dificuldades financeiras, estava em negociação com John Textor há meses. O norte-americano tratou a compra como um “novo começo” para o time.

“Hoje é um novo começo para o Olympique Lyon. Depois de quatro meses de negociações construtivas marcadas por um entendimento em comum com Jean-Michel Aulas (presidente do Lyon) e todos os nossos parceiros, estamos orgulhosos por chegar a este acordo extraordinário”, disse Textor em um comunicado do Lyon.

O acordo prevê que Jean-Michel Aulas siga como presidente do clube e passe a fazer parte da gestão da Eagle Football.

John Textor ficou conhecido no Brasil após se tornar dono de 90% da SAF do Botafogo, em março deste ano. Além do Glorioso, o norte-americano também possui o RWD Molenbeek, que disputa a segunda divisão belga, e detém participação minoritária do Crystal Palace, clube da primeira divisão do Campeonato Inglês.