“Don’t Say Goodbye” é o mais novo lançamento do projeto promissor Dalla

Com apenas 21 anos, Dalla é um DJ e produtor de música eletrônica em ascensão que está lançando sua mais nova música, “Don’t Say Goodbye” pela Demmi Records.

O projeto Dalla teve seu início durante o período de pandemia, no interior de São Paulo. Foi durante ela que o artista dedicou seu tempo para estudos e assim começar suas produções, e logo após a volta do setor de entretenimento ele já pode se apresentar para o público.

Com certeza esse é um dos novos talentos que temos que ficar de olho para os próximos anos. Mesmo com pouco tempo de carreira o artista já reúne em sua discografia tracks lançadas por gravadoras como Hub Records, Lemon Drops e Demmi Records, além de acumular mais de 9 mil ouvintes mensais no Spotify.

Falando um pouco mais sobre a “Don’t Say Goodbye”, a faixa ganhou esse nome pois o artista identificou que essa frase era uma que causava um grande impacto e já estava presente na música, então nada mais justo do que trazer essa mesma sensação para o nome.

A ideia de criar essa track surgiu em meio de uma viagem feita por Dalla e seus amigos mais próximos. “Don’t Say Goodbye” é uma música que nasceu baseada em diversos momentos incríveis criados, e isso foi estendido e é bem claro quando a faixa é reproduzida e que essa mesma vibe criada durante essa viagem está presente nela, criando ainda mais momentos tanto para o ouvinte, quanto para o DJ.

“Minha maior dificuldade foi conseguir chegar nos timbres que estava querendo para que transmitisse a emoção e a energia que eu queria para essa track. Chegando da viagem fui direto pro estúdio,eu só tinha o vocal, a parte instrumental comecei criando a melodia e depois parti pro synth analógico para criar os timbre da track, horas depois cheguei no resultado que queria. E aí para finalizar terminei a bateria e o arranjo e fiz as automações para dar aquela emoção da música” Conta Dalla sobre o processo de criação da “Don’t Say Goodbye”.

Para o próximo ano ainda veremos muito o nome Dalla crescendo ainda mais. Podemos esperar muitas novidades, o artista garante muito foco em seus processos para que sejam lançadas diversas tracks para criar ainda mais memória para 2023.

Não deixe de ouvir “Don’t Say Goodbye” em todas as plataformas digitais, e acompanhe Dalla em suas redes sociais para não perder nenhuma novidade que vem por aí.

Ouça: