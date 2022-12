Dua Lipa está namorando rapper que esteve em festa com Anitta no Brasil, diz site

A cantora Dua Lipa está namorando o rapper Jack Harlow, isso é o que afirma o site Page Six. O artista esteve no Brasil em março deste ano e se apresentou no Lollapalooza. No mesmo período, ele também foi fotografado em uma festa com Anitta, Ronaldinho Gaúcho, L7nnon e Filipe Ret. Apontado como o novo namorado de Dua, o rapper fez uma homenagem à artista em seu último álbum, “Come Home the Kids Miss You”, lançado em maio deste ano. Na ocasião, ele declarou que ligou para a Dua pedindo autorização para usar o nome dela em uma música do álbum e ela teria autorizado com um aceno de cabeça. No entanto, ainda de acordo com o Page Six, eles só teriam se aproximado em novembro, quando se encontraram em um evento em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora de Levitating teria se encantado pelo charme do rapper e, deste então, eles estão em “comunicação constante”. Jack também estaria muito interessado na cantora e disposto a investir no romance. Na última sexta-feira, 9, ele teria pegado um voo para Nova York só para encontrar a artista após ela se apresentar no Z100 Jingle Ball. Já no dia seguinte, eles foram vistos em um mesmo restaurante. Uma pessoa próxima ao rapper, que preferiu não se identificar, disse que ele sempre foi fã de Dua e que vai fazer o possível para o relacionamento vingar. No final de setembro, surgiram rumores de que a cantora poderia estar vivendo um affair com o comediante Trevor Noah.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por @jackharlow

Leia também ‘A Fazenda 14’: Kerline se revolta com decisão da Record, expõe tudo e emissora volta atrás; entenda Gkay descarta fim da Farofa e fala em próxima edição: ‘Se preparem e preparem os fígados’