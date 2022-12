É ela! Quatro vezes em que Anitta provou que Áries foi o signo de 2022

Será que a Anitta terá de alugar, no mínimo, meia hora na retrospectiva de fim de ano da Globo só para mostrar os feitos dela ao longo deste ano? De fato, a cantora teve muito sucesso em 2022. A ariana sabe que é a melhor e conseguiu provar, também, que Áries foi o signo do ano em 2022.

Confira quatro vezes que ela deixou isso bem claro:

Tornou-se a 1ª artista brasileira a ganhar o AMA de artista latina favorita Anitta é oficialmente a primeira cantora brasileira da história a vencer o AMA 2022 de Artista Latina Feminina Favorita! A estrela fez história no Video Music Awards em 20 de novembro, mostrando como ela está orgulhosa de suas raízes durante seu discurso de aceitação. Áries é o primeiro signo do zodíaco e gosta de estar no topo, o que revela a energia ariana de Anitta.

