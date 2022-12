Dentre tantos tabus e recordes quebrados pela Argentina de Messi, é importante lembrar que foi sepultada a “maldição da Copa América”: nunca antes na história a seleção que chegava na como última campeã do torneio da Conmebol conseguia levantar a taça do mundo.

Recorde-se que os argentinos ganharam a Copa América 2021 em cima do Brasil, num jogo disputado no Maracanã, em julho do ano passado.

Ainda computando os feitos de Lionel Messi, vale destacar que o craque argentino já venceu a final da Liga dos Campeões contra Cristiano Ronaldo, a final da Copa América contra Neymar e a final da Copa do Mundo contra Mbappé.

E mais: mesmo que Brasil e Argentina mantenham a eterna discussão de “quem foi melhor, Pelé ou Maradona?”, vale lembrar que nenhum desses dois gigantes ganhou a Copa América pelos seus países. Messi ganhou.

Por fim, como publicou o Metrópoles neste domingo (18/12), além de ser campeão do mundo, Messi foi eleito o melhor jogador da Copa, quebrando uma sina de 28 anos, em que a Bola de Ouro do torneio ia para sempre para um futebolista que ficou com o segundo lugar.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!

The post E Messi acabou também com a “maldição” da Copa América first appeared on Metrópoles.