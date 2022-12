Eddy Jr. diz que bateu em filho de vizinha de quem sofreu racismo

Eddy Jr. contou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (22/12), que encontrou pela primeira vez com sua vizinha Elisabeth Marrone e seu filho, responsáveis por cometer racismo contra o humorista em outubro deste ano.

Em seu Twitter, Eddy afirmou que “arrebentou” o filho de Elisabeth. “É o seguinte, acabei de encontrar com minha vizinha e o filho dela… Arrebentei o mano, muito soco e tapa na cara é isso. Eles foram pra delegacia..”, escreveu.

Já no Instagram, o humorista explicou que ainda não tinha encontrado com seus vizinhos após o caso de racismo. Na ocasião, Eddy mostrou a mulher chamando-o de “bandido”, “ladrão”, “imundo” e outros.

“Foi a primeira vez que encontrei com a vizinha e o filho dela depois do acontecido. Já mandei tudo para a minha advogada, mandei os vídeos. Minha reação foi essa. Nunca tinha encontrado com eles depois, ele me ameaçou de morte, veio em casa com uma faca. Foi a primeira vez que encontrei os dois na porta do condomínio”, explicou ele.

“Eles foram para a delegacia, vai dar merda para mim e para eles não. Foi isso que publiquei. Reação. Eles tiveram a ação deles, e eu tive minha reação”, completou Eddy.

Em outubro, Eddy teve aprovada pela Justiça de São Paulo uma medida protetiva contra Elisabeth. A aposentada é obrigada a manter uma distância de, ao menos, 300 metros do influencer e de qualquer vizinho do andar de cima — vizinhos do mesmo condomínio também acusaram a mulher de racismo.

Relembre o racismo contra Eddy Jr. Eddy Jr. parou nos assuntos mais comentados das redes sociais após divulgar um ataque racista que sofreu por parte de uma vizinha no condomínio onde mora, em São Paulo. “Macaco, imundo, sujo e bandido” foram algumas das palavras usadas por ela para se referir ao comediante.

Em outro momento do vídeo, a moradora se recusa a usar o mesmo elevador que Eddy. “Ficar dentro da minha casa sofrendo ameaças de morte e calúnias sobre mim novamente por ser Preto… Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também…”, escreveu ele na legenda da publicação.

“Não sei descrever o sentimento que estou sentindo. Venci fazendo as pessoas sorrirem e isso não vai mudar, vou continuar fazendo vocês sorrirem, porém agora vai ser um pouco mais difícil…”, acrescentou.

