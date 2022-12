“Efeito Felipão” pode azedar também a amizade de Galvão com Tite?

O narrador Galvão Bueno foi incisivo nas críticas ao técnico Tite, após a eliminação da Seleção Brasileira, sexta-feira (9/12), diante da Croácia:

“Gosto muito do Tite, mas a cena dele largando o time chorando, um monte de garoto chorando, em campo e indo embora sozinho pro vestiário é muito feio. Sei que ele não gosta de ficar comemorando quando ganha. Mas não se pode largar uma nova geração chorando em campo e ir pro vestiário. A despedida foi triste”, castigou Galvão.

Numa transmissão com mais de 50% de aparelhos de TV do país ligados na Globo, é inegável que – ainda que não tivesse essa intenção – Galvão acabou jogando Tite contra a torcida brasileira.

E foi exatamente por um motivo semelhante a esse que o narrador da Globo tornou-se inimigo de Luiz Felipe Scolari, um dos antecessores de Tite no comando da Seleção Brasileira.

Recorde-se que, bem antes da Copa, quando a Globo estava colhendo depoimentos para uma homenagem a Galvão, ficamos sabendo que Scolari não quis gravar.

Felipão guardou mágoas de um comentário feito por Galvão, oito anos atrás, depois dos 7 x 1 da Alemanha, na Copa de 2014.

“Teve um colega de vocês, de TV, que passou dez minutos depois do jogo apontando pra mim. Hoje eu não falo para esse senhor, no caso, o Galvão Bueno. Enquanto ele achar que é o todo-poderoso, um Deus, e que pode fazer aquilo que fez comigo, me jogando contra a torcida, eu fico aqui. Cada um na sua. Eu não devo nada, cada um faz o seu trabalho e segue sua vida”, desabafou o experiente treinador.

Galvão já tentou se explicar, mas nada consegue fazer Felipão mudar de ideia:

“Terminado o jogo, cabia a mim fazer um editorial. Posso dizer que foi feito a oito mãos, mas cabia a mim dar a nossa opinião naquilo que nós entendíamos que tinha acontecido. E o Felipão, claro, estava machucado com tudo o que aconteceu. Um profissional vencedor, um campeão do mundo com o Brasil, com trabalhos internacionais excepcionais. Um grande vitorioso por quem tenho muito respeito. Nunca tive uma amizade de frequentar a casa um do outro. Mas nos dávamos bem, tínhamos conversas boas em alguns jantares”.

Agora, diante desse novo episódio, ainda não sabemos se haverá estremecimentos entre o narrador da Globo e o ex-técnico do Brasil.

