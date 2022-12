Eles dançaram; nós dançamos. Veja atuação dos jogadores do Brasil

ALISSON – Em 120 minutos, só um chute da Croácia foi para o nosso gol. E entrou. O goleirão poderia ter se reabilitado nos pênaltis. Não deu– Nota 4;

MILITÃO – Hoje, mais do que nos outros jogos, o Brasil precisava de um lateral marcador. Deu trombada a três por quatro para segurar a sua zona de atuação. Foi o melhor da defesa – Nota 8;

THIAGO SILVA – Diante do adversário mais forte, tinha também o perigoso centroavante Kramaric, que não lhe deu sossego – Nota 7;

MARQUINHOS – O pênalti perdido anula a boa atuação – Nota 4;

DANILO – Teve trabalho. As subidas do lateral Juranovic o atormentaram. Depois, teve até tempo para subir – Nota 7;

CASEMIRO – Sempre que tem Paquetá como parceiro no meio de campo fica sobrecarregado. Preocupou-se muito com Modric, mas tentou ser o líder de sempre – Nota 8;

PAQUETÁ – Nem marcador, nem armador, mas Tite gosta dele, insiste com ele. Do meio para o fim, praticamente abandonou o meio de campo e foi para a área – Nota 6;

NEYMAR – Seguiu o conselho de Ronaldo Fenômeno para evitar o drible longe da área. Para igualar os 77 gols de Pelé na Seleção, recebeu a “inspiração real” e fez um gol de gênio. Poderia ter batido o primeiro pênalti – Nota 8;

RAPHINHA – É um jogador tático. Ocupa espaços, se oferece para o jogo, ajuda na marcação. Tite precisava de um atacante e colocou Antony– Nota 5;

RICHARLISON – Isolado. A bola não chegou, mas ele a procurou. Até ajudou a criar algumas situações – Nota 6;

VINI JR – Tentou de tudo, mas a sua individualidade não funcionou. Tem talento e é o tipo de atacante imprevisível. Poderia permanecer no jogo – Nota 6;

ANTONY – Foi um terror para os croatas. Pelo seu lado, nasceram as melhores jogadas do ataque no segundo tempo e da prorrogação – Nota 8;

RODRYGO – O pênalti perdido anula a boa atuação – Nota 4;

PEDRO – Tite precisava de alguém para tentar o jogo aéreo, mas depois que ele entrou, nenhuma bola foi alçada na área – Nota 6;

FRED – Deveria ter entrado mais cedo no lugar de Paquetá. Deu estabilidade ao meio de campo – 6;

TITE – O time tomou passeio no primeiro tempo, mas ele insistiu apenas em mudar posicionamentos. Quando mexeu, o time melhorou. Mas demorou para mexer. Pensando bem, a dança do pombo foi precipitada – Nota 5;

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!

The post Eles dançaram; nós dançamos. Veja atuação dos jogadores do Brasil first appeared on Metrópoles.