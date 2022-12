Em jogo disputado, França vence Inglaterra e passa para semifinal

A marcação foi forte, Mbappé não brilhou, mas a França segue viva em busca do bicampeonato do mundo. A seleção francesa bateu a Inglaterra por 2×1 na tarde deste sábado (9) pelas quartas de final e enfrentará Marrocos na semifinal da Copa do Mundo do Catar.

O placar começou a ser construído ainda no primeiro tempo, com um domínio absoluto dos franceses, por mais que o craque e referência Kylian Mbappé encontrasse dificuldades diante do sistema defensivo inglês, principalmente com o mano a mano contra o lateral Kyle Walker.

Em um dos poucos momentos de liberdade na primeira etapa, Mbappé carregou a bola em frente a área adversária, colocou para Griezmann e o camisa 7 serviu o volante Tchouaméni, que acertou um belo chute rasteiro de fora da área e abriu o placar para a França aos 17 minutos de jogo.

A seleção inglesa pouco produziu na sequência, mas conseguiu segurar o ataque francês e virou o intervalo perdendo por 1×0. No segundo tempo, o desenho do jogo já era outro, com predominância inglesa e muita pressão contra o gol de Hugo Lloris.

Em uma das oportunidades de ataque pelo lado direito, Saka tabelou e foi derrubado dentro da área. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio apontou a marca da cal e Harry Kane teve seu primeiro duelo o jogo contra o goleiro francês. Na cobrança, Kane bateu forte e deslocou o adversário para empatar a partida em 1×1.

Antes de Kane e Lloris voltarem a se encontrar em cobrança de pênalti, a França voltou a ficar na frente do placar com um belo gol de cabeça Olivier Giroud, que marcou seu 53º gol com a camisa francesa e se isolou como maior artilheiro de seu país.

Mesmo com a quebra de expectativa para o elenco inglês, que não esperava sofrer o gol naquele momento, a Inglaterra seguiu firme e teve a chance de empatar o jogo em um novo pênalti. Dessa vez, Théo Hernández derrubou Mason Mount e Wilton precisou ser chamado pelo VAR para marcar o penal.

Mas no segundo embate entre atacante e goleiro, melhor para o dono da meta francesa. Kane pegou forte demais na bola e isolou na arquibancada, passando longe de Loris. A partir daí a Inglaterra produziu menos, a França se protegeu bem e os atuais campeões do mundo garantiram vaga em mais uma semifinal de Copa.

O último suspiro de esperança da Inglaterra saiu dos pés de Marcus Rashford, que bateu uma falta da entrada da área no último minuto e por pouco ela não entra, pegando na parte de cima da rede.