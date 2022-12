Em maio, Mbappé ‘previu’ confronto entre França e Marrocos na Copa do Mundo

Na próxima quarta-feira (14), França e Marrocos vão se enfrentar pela semifinal da Copa do Mundo. Em maio deste ano, Kylian Mbappé “previu” o confronto entre as equipes no torneio.

Na ocasião, durante viagem do Paris Saint-Germain ao Catar, Mbappé e o marroquino Achraf Hakimi visitaram o Estádio da Cidade da Educação, local onde a França enfrentou a Tunísia, pela fase de grupos. O atacante francês brincou com o lateral direito sobre um, até então, possível confronto entre eles.

“Espero que a gente jogue contra Marrocos. Eu tenho que destruir meu amigo”, brincou Mbappé com Hakimi, que respondeu: “Eu vou ganhar de você”.

O jogo entre França e Marrocos será às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt. Na outra semifinal, Argentina e Croácia vão se enfrentar na terça, no mesmo horário, no Estádio de Lusail.