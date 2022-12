Nessa segunda-feira (19/12), Sérgio Mallandro e Cátia Paganote, lembrada como ex-paquita de Xuxa, participaram do programa do Ratinho, ao vivo, no SBT.

Em tom de piada, o humorista debochou ao dizer que a musa havia sido expulsa por Xuxa, coincidentemente, algumas semanas depois de ela dizer que saiu de todos os grupos de WhatsApp das antigas colegas, além de não ser amiga de nenhuma delas.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

The post Em programa ao vivo, Sérgio Mallandro alfineta ex-paquita de Xuxa first appeared on Metrópoles.