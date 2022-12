Embaixada do Bahrein celebra ascensão do rei em evento prestigiado

A ascensão de um soberano ao trono marca os capítulos da história de um país. Nação fixada no Oriente Médio, o Bahrein é comandado por uma monarquia, que tem à frente o rei Hamad bin Isa Al-Khalifa. Na última quarta-feira (7/12), o soberano completou mais um ano à frente do posto e a Embaixada do Reino do Bahrein no Brasil celebrou a ocasião com um majestoso jantar no espaço de eventos Villa Rizza, no Setor de Clubes Sul. Autoridades e políticos compareceram à imponente festa, como a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Além de exaltar o rei Hamad, a embaixada comemorou a Data Nacional, solenidade em que o país festeja a transformação do Bahrein em um estado fundado por Ahmed Al Fateh. Anualmente, a cerimônia é celebrada no dia 16 de dezembro. À frente do território diplomático, está o embaixador Bader Al-Helaibi. Antes de discursar, ele fez questão de recepcionar cada convidado, como os ministros da Educação, Victor Godoy, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim.

Embaixador do Reino do Bahrein, Bader Al-Helaibi Embaixador Sidney Leon Romeiro, diretor do departamento de Oriente Médio no Itamaraty Bader dividiu o momento de declarações com Sidney Leon Romeiro, diretor do departamento de Oriente Médio no Itamaraty. Os dois agradeceram pelos esforços das autoridades presentes em estimular as relações bilaterais entre Brasil e Bahrein. De acordo com o embaixador, a balança comercial entre as nações alcançou números extraordinários durante 2021 e 2022. A meta é aumentar ainda mais.

“O Bahrein é considerado o quarto maior parceiro comercial árabe do Brasil e o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Reino do Bahrein”, enfatizou Bader Al-Helaibi ao longo do discurso. Ele aproveitou para convidar os investidores brasileiros para visitar o país. Em novembro, quem desembarcou por lá foi o papa Francisco. O diplomata ressaltou a viagem do pontífice ao abordar o tema tolerância religiosa.

“A mensagem mais importante de sua santidade foi promover os valores de tolerância, convivência, fraternidade e diálogo entre os povos de todas as religiões, a fim de alcançar o bem, segurança, e paz para toda a humanidade”, sustentou o embaixador do Bahrein no ilustre jantar. Ele definiu a visita do papa Francisco como “histórica”.

Mesa com autoridades, por exemplo, deputados, senadores e ministros Os convidados compareceram à prestigiada noite do Reino do Bahrein Foto do rei do Reino do Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifa Outro tópico comentado pelo diplomata envolve a área política. Segundo Bader, há o desejo das duas nações em consolidar os laços de amizade e parceria estratégica, à luz das diretrizes das lideranças de ambos”. “Também, foram assinados diversos acordos e memorandos de entendimento, para promover a cooperação institucional entre os dois países amigos em diversos campos, além do impulso dado pelas visitas mútuas que elevam ainda mais o nível das relações bilaterais”, ressaltou.

A Data Nacional do Bahrein é comemorada em Brasília desde 2019. Os convidados do jantar saborearam pratos típicos da culinária árabe, como os tradicionais doces bairenitas. Eles também aproveitaram para aprender sobre a cultura e saber curiosidades do país do Oriente Médio. Os presentes receberam lembranças ao término do evento. Na decoração, optaram por usar as cores da bandeira da nação, o vermelho e branco.

