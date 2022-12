Empreendedoras criam ‘amigo sexcreto’ para apimentar brincadeira de final de ano

Pensando em apimentar ainda mais a tradicional brincadeira de final de ano, as sócias Danielle Caetano e Jordana Sena prepararam o ‘amigo sexcreto’, onde os participantes podem comprar presentes sensuais com desconto, de forma prática e bastante criativa.

Além disso, os presentes em lojas sex shop fogem do tradicional e a Donna Boutique Sensual preparou uma variedade de produtos, entre lingeries, sex toys e itens para cuidados íntimos. A loja também possui kits prontos, mais um facilitador para quem vai presentear.

“Recebemos as listas dos participantes com o valor mínimo dos presentes e eles podem fazer as compras pessoalmente, aqui na loja ou pelo site. Recebem descontos, consultorias personalizadas e o risco de darem presentes repetidos é zero, pois conseguimos fazer esse controle. Os participantes também podem escolher a opção de receberem os presentes todos juntos, no local do evento”, explicou Jordana Sena.

Durante as compras, as consultoras conversam com os clientes, afim de perceberem o que eles gostariam de ganhar. “Para termos a certeza de que os itens recebidos vão agradar 100%. Deixamos a brincadeira mais apimentada e com certeza, após a festa, a diversão em casa está garantida”, completou Danielle Caetano.

Localizada no Parque Shopping, em Lauro de Freitas, o horário de funcionamento da Donna Boutique Sensual é diferenciado, facilitando para quem tem o dia-a-dia corrido e não pode comparecer na loja durante o período comercial.

Além dos atendimentos de forma presencial, o público pode adquirir os produtos da empresa no site da loja https://donnaboutiquesensual.com.br ou pelo WhatsApp 71 99704 –3552, com retirada na loja através do delivery.