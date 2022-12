Empresas de ônibus de SP projetam alta de 40% em viagens no fim de ano

As empresas de ônibus do estado de São Paulo projetam um aumento de 40% nas viagens neste fim de ano e início das férias de janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em números de passageiros, isso representa 12 milhões de pessoas transportadas nesta época do ano.

Ainda de acordo com o sindicato das empresas de transporte de passageiros do estado de São Paulo, com esses números o setor irá superar em 8% os números de 2019, antes da pandemia.

Essa projeção otimista do setor de transporte rodoviário é explicada pela alta no preço das passagens aéreas que, de acordo com o IPCA até novembro, foi de 22,4% até agora, além do relaxamento das medidas de restrição da pandemia.

O setor também faz campanha para que as pessoas evitem os aplicativos que fazem o chamado “fretamento colaborativo”, uma vez que esses ônibus não são vistoriados regularmente e a jornada dos motoristas também não é conferida pelas empresas e autoridades, o que pode acarretar riscos à segurança dos passageiros.

Economia São Paulo Nádia Faggiani / Guilherme Strozi Nelson Lin – Repórter da Rádio Nacional viagens ônibus 63:00