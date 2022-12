Encontro: Patrícia Poeta interrompe mulher da plateia e evita “climão”

Patrícia Poeta ganhou uma chuva de elogios durante o Encontro, da TV Globo, nesta terça-feira (20/12). A jornalista precisou até tirar o microfone da mulher que estava na plateia para evitar algum tipo de climão.

Assim que o programa começou, a fã destacou as qualidades da jornalista como apresentadora e ainda mandou um tipo de indireta para outras profissionais do mesmo ramo, que não dariam a mesma atenção ao público da plateia.

