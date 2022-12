Enquanto isso, continua a briga das TVs pela Série B

A Copa ainda não acabou, mas, com a Seleção Brasileira eliminada, diminuiu muito o interesse do torcedor, que, pouco a pouco, volta as suas atenções para e futebol local.

E, por aqui, um dos temas em discussão é a disputa pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro Série B de 2023. O torneio começa dia 15 de abril e a CBF ainda não sabe a quem vai conceder esse privilégio..

Há vários interessados, dentre eles a própria Globo, que já detém a Série A. Na verdade, a Globo “empurra esse assunto com a barriga”. Nunca se interessou pra valer pela segundona. Mas SBT, Band, Disney, Paramount e Turner estão na disputa.

O problema, segundo informa o colunista Flávio Ricco, o que está atrapalhando as negociações são os valores cobrados pela CBF.

Embora ninguém fale publicamente sobre esses valores, o consenso geral entre as emissoras é de que a CBF está “fora da realidade”.

E se já está difícil fechar negociação para a Série B, mais complicado ainda será vender as Séries C e D. No decorrer da próxima semana a CBF deve divulgar o BID (Boletim Informativo Diário), estabelecendo critérios para essas outras duas competições.

