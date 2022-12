Nesta quinta-feira (15/12), acontece a grande final da 14ª edição de A Fazenda. Após muitas confusões, provas e emoções, a edição deste ano do reality rural chega ao fim. Os três finalistas já foram decididos pelo público e a disputa pelo prêmio milionário está entre Bárbara Borges, Bia Miranda ou Iran Malfitano.

Tirando conclusões pelas enquetes espalhadas pela web, A Fazenda já tem um ganhador. Ou melhor, ganhadora. Bárbara Borges aparece na frente, com um percentual acima de 60% em praticamente todos os levantamentos feitos na internet.

A final será transmitida ao vivo nesta quinta-feira (15/12), ao vivo na Record TV, a partir das 22h30. O peão escolhido pelo público sai com o valor de R$ 1,5 milhão. E quem ficar em segundo lugar, irá ganhar um carro zero.

The post Enquete aponta quem será o campeão da 14ª edição de A Fazenda first appeared on Metrópoles.