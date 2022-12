ENQUETE – Quem deve vencer ‘A Fazenda 14’: Bárbara, Bia ou Iran?

Com a eliminação de Pelé Milflows, os finalistas de “A Fazenda 14” foram conhecidos. Estão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão os peões Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano. A grande final acontece na próxima quinta-feira, 15. A neta da cantora Gretchen é a única finalista do chamado “Grupo A”, que era composto por Deolane Bezerra e seus amigos. Já a ex-paquita e o ex-ator da Globo são do “Grupo B”. Com o avançar do jogo, principalmente após a saída de Deborah Albuquerque, Babi se tornou a principal rival da advogada no jogo. Elas se enfrentaram na primeira roça falsa da edição e a atriz foi a escolhida do público para ficar no paiol. Após o retorno de Bárbara, a família de Deolane pressionou a Record TV para informar a peoa que sua mãe estava internada e, ao saber, ela desistiu do programa. Pétala Barreiros, uma das melhores amigas da viúva de MC Kevin na casa, bateu o sino no dia seguinte. Após sua saída, Deolane fez uma live na qual disse que a “A Fazenda” é a “maior mentira da televisão brasileira”. Alguns dos participantes já eliminados declararam que a influenciadora precisava aprender a perder. Deolane já declarou apoio e torcida para Bia, mas Bárbara conquistou boa parte do público durante a temporada e é vista como uma das favoritas ao prêmio.

