Entenda por que o goleiro da Argentina pintou a bandeira do país na cabeça

O goleiro da Argentina, Emiliano Martinez, tem feito milagres na Copa do Mundo e ajudou a levar os hermanos à final do Mundial. Se Messi terá mais uma chance para tentar vencer o título mais importante da carreira pelo país, isso se deve também às defesas importantes do jogador do Aston Villa.

Nos últimos jogos do Mundial do Catar, um detalhe tem chamado a atenção no visual do arqueiro. Uma bandeira da Argentina, pintada, aparece na cabeça do jogador.

O desenho tem motivo: foi feito após uma aposta com companheiros da seleção. A figura apareceu pela primeira vez na partida contra a Austrália, pelas oitavas de final, e Emi Martínez explicou o motivo ao passar pela zona mista do Estádio Ahmed bin Ali.