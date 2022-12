Entre amigas: Sandra Costa ganha festa de aniversário de Janete Vaz

A última quarta-feira (21/12) foi de muita comemoração para Sandra Costa, uma das empreendedoras mais admiradas do Brasil. Aniversariante do dia 25 de dezembro, a mineira radicada na capital federal foi homenageada pela amiga e sócia Janete Vaz — com quem preside o Grupo Sabin há 38 anos –, com uma festa animada no Lago Sul.

Sandra e Janete se conheceram nos anos 70, quando tiveram a oportunidade de trabalhar no mesmo laboratório. Mais de uma década depois, elas se uniram e fundaram o Grupo Sabin, que se tornou referência no setor de medicina diagnóstica do país. Inseparáveis até os dias de hoje, as sócias cultivam uma amizade forte e incondicional.

Como forma de demonstração de todo o seu amor pela aniversariante, Janete Vaz orquestrou uma celebração muito especial. “Convidei algumas pessoas de cada grupo, como a diretoria do Sabin, as conselheiras do Mulheres do Brasil, a família dela e amigas do dia a dia que eu sei que convivem com ela”, declara a empresária à Coluna Claudia Meireles.

Janete Vaz “Sandra é a minha sócia, minha irmã, minha companheira de vida inteira. São quase 43 anos de amizade, respeito, companheirismo, cumplicidade e muita confiança. Ela é uma irmã que Deus me deu”, ressalta Janete Vaz.

Entusiasta do jazz, a aniversariante ganhou uma comemoração digna de elogios. A doce voz do cantor Rogério Midlej embalou a ocasião e emocionou a todas as convidadas que estavam por lá. Já a charmosa decoração assinada pela dupla Nasr & Nasr tornou o momento ainda mais alegre, belo e delicado, do jeito que Sandra merece.

Rogério Midlej e banda Em torno de um delicioso cardápio desenvolvido pelo Federal Buffet, a festa contou, ainda, com docinhos e um bolo saboroso feito por Paula Moreira.

Confira alguns cliques:

Durante a celebração, algumas mulheres fizeram declarações carinhosas a Sandra Costa. Fabia Barbieri, nora da empresária, frisou o quanto estava alegre em tê-la em sua vida. “Eu nunca entendi essas piadas de sogra. Isso não tem graça para mim, porque eu não poderia, na minha vida, ter uma sogra tão maravilhosa. Essa não é a minha realidade”, fala.

Bia Cançado, que também é nora de Sandra, citou algumas de suas qualidades: “Ela é, realmente, uma sogra diferenciada. Ela nos apoia, incentiva em todos os sentidos, dá dicas, nos ouve, ela entende as dificuldades. Esse privilégio de poder estar criando meus filhos próximos de uma avó tão generosa de coração não tem preço. É um presente na vida da minha família”.

Bia Cançado, Sandra Costa, Ju Cançado e Fabia Barbieri Sandra Costa abre o presente Extasiada com o encontro, Sandra Costa agradeceu a todas as convidadas pela encantadora homenagem. “É muita emoção desde a hora que eu cheguei aqui, que vi essa festa linda que a minha amiga Janete preparou com tanto carinho e generosidade”, diz a empresária.

“É muito gostoso celebrar a vida. Eu me sinto muito privilegiada de ter nascido em 25 de dezembro. O dia nem é meu, mas eu adoro comemorar. É um dia que a gente celebra muito em família”, afirma a aniversariante.

Veja como foi:

