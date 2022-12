Equipe de Harry Styles confirma show em Curitiba após assalto a van

A apresentação do cantor Harry Styles em Curitiba marcada para este sábado, 10, não será afetada pelo roubo de uma van que continha itens para o show. Em nota, Live Nation Brasil informou que diferente do que repercutiu nas redes sociais, “não houve assalto no transporte de equipe, equipamento, banda ou equipe da turnê”. “O transporte entre cidades não é realizado por vans e segue em normalidade. Não há qualquer alteração no show de Curitiba”, assegurou. Ainda de acordo com a produtora de eventos, houve “um assalto de uma van local de Curitiba que transportava itens de merchan”, como camisetas e souvenirs para serem vendidos no dia da apresentação. Esses itens roubados já estão sendo repostos. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Paraná e foi informada que eles estão verificando o que aconteceu. Além da apresentação em Curitiba, Harry também vai se apresentar em São Paulo na terça-feira, 13, e na quarta-feira 14.

