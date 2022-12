Escritório de advocacia do Rio de Janeiro recebe prêmio internacional em Dubai

No dia 28 de novembro de 2022, aconteceu a entrega de prêmios do Top Of Business – Leaders Business Awards 2022 UAE em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O jantar de gala e premiação ocorreram no espetacular Palazzo Versace Dubai, o hotel mais exuberante da cidade que reconhecida como o coração do país que é símbolo de inovação e empreendedorismo.

O evento teve cobertura da revista Caras e contou com a presença de membros do Instituto e profissionais das mais diversas áreas, como empresários internacionais, economistas, membros da imprensa e membros das relações públicas.

O Escritório Simone Torres Advogados conquistou o prêmio na categoria “Lei/Justiça”. Focado em um atendimento humanizado e de qualidade, o escritório conta com mais de 20 advogados que possuem vasta experiência na área trabalhista especializada para bancários.

Só esse ano o escritório liderado por Simone Torres ganhou dez prêmios entre premiações nacionais e internacionais. Baseado na qualidade, ética, transparência e respeito, o escritório que tem sede em Niterói, no Rio de Janeiro, é o maior do segmento do estado e um dos maiores do Brasil.

Simone foi representar o escritório na premiação e dedicou o prêmio aos seus colaboradores e colegas. “Isso só se deu por conta de uma atuação técnica e de qualidade, mas acima de tudo por causa de equipe de pessoas extraordinárias, de pessoas incríveis, sem eles eu não estaria aqui”