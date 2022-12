Espanha apresenta novo técnico após eliminação precoce na Copa do Mundo

A Espanha foi eliminada da Copa do Mundo do Catar ao perder para Marrocos, nos pênaltis, nas oitavas de final. Após a queda, Luis Enrique dexou o cargo de técnico. Luis de la Fuente, então no time Sub-21, foi anunciado como substituto e apresentado nesta segunda-feira (12).

“Com toda a humildade e modestia, se tem alguém na Espanha que conhece o presente e o futuro do futebol espanhol é este homem que está sentado diante de vocês”, afirmou Luis de la Fuente.

“Eu sou um defensor do talento. Vamos tentar sacar o melhor de cada futebolista para tratar de beneficiar o grupo”, continuou o novo técnico da Espanha.

“Pretendemos ser melhor que o rival, ser fiel à nossa ideia. Gosto de dominar o jogo, ocupar os espaços e ter uma equipe completa com diferentes registros”, completou.

A campanha terminou com a medalha de prata após derrota para o Brasil de André Jardine na final. Vale destacar que Luis de la Fuente comandou a Espanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Além das equipes de base de Espanha, Luis de la Fuente tem passagens por dois clubes espanhóis. Comandou o Alavés por apenas três meses em 2011 e o Athletic Bilbao entre 2009 e 2011.