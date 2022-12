Espetáculo do Réveillon reaquece o cenário turístico do Rio de Janeiro

O espetáculo do Réveillon vai reaquecer o cenário turístico do Rio de Janeiro, com a estimativa de movimentação de R$ 2 bilhões na economia da cidade. É que o prevê um levantamento do Rio Convention & Visitors Bureau, fundação privada que tem o objetivo de estimular o turismo na cidade.

De acordo com o estudo, a estimativa de público para a festa nas areias de Copacabana é de 2 milhões de pessoas, além de números expressivos de visitantes nos principais equipamentos turísticos da cidade.

Segundo a pesquisa, o aumento de visitantes aos cartões postais cariocas vai ser de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as atrações turísticas que projetam crescimento de visitação estão Pão de Açúcar, Corcovado, Museu do Amanhã, BioParque e AquaRio. Já a ocupação hoteleira deve ultrapassar a marca de 95% entre os dias 29 e 31 de dezembro. Durante a festa, a expectativa é de lotação máxima na cidade.

O retorno do evento ao formato original depois de dois anos, devido à pandemia de covid-19, é apontado como um dos fatores que levaram a essas estimativas. Serão 11h de programação com shows e 10 balsas de fogos.

De acordo com Roberta Werner, diretora-executiva do Rio Convention, a expectativa para a festa é muito grande: “Essa vai ser, eu diria, um divisor de águas né, porque vai ser a primeira celebração após às restrições sanitárias. Então as pessoas tem demonstrado muita disposição para celebrar a vida e confraternizar. Após 2 anos o público espera e eu tenho certeza que realmente a prefeitura vai entregar uma festa incrível, com tudo que o turista tem direito na cidade maravilhosa”.

A comemoração da virada também conta com opções para quem deseja fugir da aglomeração na praia, com comemorações privadas em quiosques, clubes e outros estabelecimentos. Bares e restaurantes associados ao Rio Convention esperam números similares aos do ano passado. Já para shopping centers a estimativa é um crescimento de 40%.

Outra atração da cidade serão os cruzeiros. No dia da virada, quatro deles estarão atracados no Píer Mauá, um a mais que no ano anterior, com cerca de 11 mil viajantes.

Economia Rio de Janeiro Elifas Levi / Beatriz Arcoverde Carolina Pessoa – Repórter da Rádio Nacional Réveillon no Rio 2:29