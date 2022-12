Esposa de comentarista da Band agride amante do marido em SP, diz site

A madrugada desta terça-feira (20/12) foi movimentada para um certo comentarista da Band. O motivo? A esposa dele enquadrou uma das amantes do marido e a baixaria comeu solta!

Segundo o portal Aqui Tem Fofoca, por volta das 2h30 de hoje, a esposa deste famoso conseguiu, finalmente, tirar satisfação com uma loira que estava saindo com ele desde o ano de 2017. Elas chegaram a sair no tapa. Ainda de acordo com a nota, a amante perdeu boa parte do aplique capilar e precisou ser socorrida pelos vizinhos.

A confusão teria terminado por volta das 4h15, quando a esposa foi retirada do local pelos seguranças e foi escoltada até a sua residência, que fica a cerca de 15km da casa da amante do marido dela.

Até o momento a identidade de nenhum dos envolvidos foi divulgada, mas o condomínio que serviu de local para esta baixaria é cercado de câmeras de segurança e toda a confusão foi registrada. Ou seja, as chances desta deliciosa confusão vir à tona são grandes.

