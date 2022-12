Esses 15 jogos chegarão ao Xbox na próxima semana

Bem-vindo ao seu novo resumo de jogos do Xbox de 12 a 16 de dezembro ! Os dois principais lançamentos da próxima semana são, sem dúvida, The Witcher 3 Next-Gen para Xbox Series X e Xbox Series S, bem como High on Life no Xbox Game Pass. No entanto, também temos nomes como Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion, GRIS , River City Girls 2 e o DLC Vampire Survivors para aguardar, então definitivamente teremos alguns dias emocionantes pela frente!

Aqui está o que está chegando ao Xbox na próxima semana:

Otimizado para Xbox Series X|S

Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion (December 13) GRIS (December 13) High on Life (December 13) Wavetale (December 13) Raptor Boyfriend: A High School Romance (December 14) The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen (December 14) Blacktail (December 15) River City Girls 2 (December 15) Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell DLC (December 15) Cassiodora (December 16) Grime (December 16)

Xbox One