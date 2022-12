Estado publica resultado do concurso para professor e coordenador pedagógico

A Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) publicou, nesta terça-feira (6), no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado provisório do Concurso Público Edital SAEB/03/2022, para professor e coordenador pedagógico da Rede Estadual de Ensino. O DOE traz a lista dos candidatos por ordem de classificação na primeira etapa do certame (provas objetivas).

O concurso público possui 2.113 vagas para educadores, sendo 1.806 para professor e 307 para coordenador pedagógico, que serão distribuídas em diferentes Núcleos Territoriais de Educação (NTEs). O certame obteve mais 81 mil candidatos inscritos, no Edital de Abertura, publicado em agosto deste ano.

Os resultados de todos os candidatos que realizaram as provas também estão disponíveis no site da organizadora do certame, a Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br). A Secretaria da Administração informa também que os recursos referentes aos resultados das provas deverão ser interpostos no prazo de dois dias úteis subsequentes à publicação deste Edital, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas, de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.

As provas foram realizadas municípios de Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Eunápolis, Feira de Santana, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Juazeiro, Jequié, Macaúbas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Salvador, Santa Maria da Vitória, Seabra, Serrinha, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

As demais etapas do concurso serão realizadas conforme cronograma estabelecido no Edital SAEB/03/2022. Os candidatos devem conhecer as regras editalícias e acompanhar as publicações por intermédio do DOE e do site da Fundação Carlos Chagas.

O concurso é para preenchimento de vagas do magistério estadual de professor, padrão p – grau III, e coordenador pedagógico, padrão p – grau III. Este é o segundo concurso público realizado na gestão do governador Rui Costa. No primeiro, realizado em 2017, foram nomeados 3.404 professores e 708 coordenadores pedagógicos.