‘Estou morta?’, perguntou Kate Winslet após ficar sete minutos sem respirar em ‘Avatar 2’

A atriz Kate Winslet ficou por mais de sete minutos sem respirar nos bastidores de “Avatar: O Caminho da Água”, filme de James Cameron que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 15. A sequência do longa de maior bilheteria da história do cinema conta com diversas cenas subaquáticas e um enorme tanque de água foi construído para as gravações. A protagonista de “Titanic” disse que possui um registro da sua reação após ficar sete minutos e 15 segundos prendendo a respiração. “Tenho um vídeo em que venho à tona dizendo: ‘Estou morta, estou morta?’. E então: ‘Qual foi [meu tempo]?’”, contou em entrevista à revista Total Film. “Imediatamente quis saber o meu tempo. E eu não conseguia acreditar.”

A atriz disse que não precisava prender a respiração por tanto tempo, mas fez isso porque queria tentar bater o seu próprio recorde, que era de seis minutos e 14 segundos. No segundo filme de “Avatar”, Kate interpreta Ronal, a líder feminina da comunidade marítima apresentada no longa. Em entrevista à Empire, ela definiu a personagem como uma mulher guerreira. “Mesmo diante de um grave perigo e com um bebê a bordo, ela se junta a seu povo e luta pelo que mais ama: sua família e seu lar”, comentou. Já à Variety, ela declarou que gravar em enormes tanques de água foi “completamente incrível”: “Eu simplesmente adorei. Estava trabalhando com verdadeiros especialistas que sabem como te manter segura e sabem como ensinar a maximizar seu potencial em uma situação como aquela. Foi uma experiência incrível”.

