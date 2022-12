Ex-apresentador da Record TV é encontrado morto em casa no RS

O jornalista Voltaire Porto, ex-apresentador da Record TV, foi encontrado morto na terça-feira, 13, em sua casa na zona Norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Atualmente, o apresentador, de 47 anos, comandava o programa “Bom Dia” toda segunda e sexta-feira, das 5h30 às 7h, na Rádio Guaíba. A empresa de comunicação divulgou uma nota de pesar dizendo que “lamenta profundamente a morte do jornalista”. “Profissional versátil, dono de uma espontaneidade ímpar e detentor do dom da comunicação, o jornalista tinha uma audiência cativa. Os amigos e colegas se solidarizam com a família neste momento de profunda dor”, publicou a rádio. O SBT do Rio Grande do Sul também se manifestou e divulgou uma nota nas redes sociais dizendo que lamenta a morte do apresentador e que “a polícia investiga suicídio”: “Toda equipe do SBT se solidariza com a família e amigos e deseja força nesse momento”. A Jovem Pan entrou em contato com o delegado responsável pelo caso e aguarda retorno. Nas redes sociais, muitos seguidores se manifestaram. “Uma grande perda para o Rio Grande do Sul. Um dos melhores apresentadores, adora ver ele no ‘Cidade Alerta’”, comentou uma pessoa. “Força para toda família. O RS perdeu um grande comunicador”, escreveu outra. “Lamentável! Que Deus conforte a todos”, acrescentou mais uma.

