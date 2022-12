Ex de Thiago Rodrigues, Cris Dias posta indireta após reviravolta no caso do ator

A jornalista Cris Dias fez um post nas redes sociais que muitos seguidores entenderam como uma indireta ao ex-marido, o ator Thiago Rodrigues. “A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer”, declarou a apresentadora após o “Domingo Espetacular”, da Record TV, exibir uma reportagem na qual a delegada Bianca Lima afirma que as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro indicam que o ator não foi assaltado e espancado. No último dia 11 de dezembro, Thiago foi levado ao hospital após ser encontrado em uma praça da Gávea, na zona Sul do Rio de Janeiro, com um ferimento na cabeça – que precisou de pontos. A polícia estranhou o fato dos supostos assaltantes terem levado apenas o celular do artista e, ao analisarem imagens de segurança da região, viram que o ator se machucou sozinho, pois se desequilibrou ao tentar sentar em um banco e caiu de cara para o chão. Thiago e Cris começaram a namorar em 2007 e dois anos depois tiveram um filho juntos, Gabriel, hoje com 13 anos. O relacionamento chegou ao fim em 2010 e, no ano seguinte, foi exposto na mídia que o término não foi amigável. Thiago chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Cris por agressão. Depois desse episódio, eles tiveram algumas idas e vindas, sempre cercadas de polêmicas, e, em 2015, reataram oficialmente. A relação novamente não deu certo e eles se separaram de vez em 2016.

