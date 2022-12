Ex-vereador é preso em Juazeiro por descumprir medidas protetivas

Um homem suspeito de descumprir medidas protetivas de urgência foi preso neste sábado (3), no bairro Santos Dumont, por investigadores da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Senhor do Bonfim.

A medida foi deferida pela Justiça após a vítima registrar ocorrência de injúria, ameaça e violência patrimonial contra o suspeito, no Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Juazeiro.

O homem, que já foi vereador na cidade de Pindobaçu, não teve a indentidade revelada. Ele se negou a deixar a residência onde morava com a mulher, conforme determinação judicial, sendo conduzido à sede da 19ª Coorpin, onde foi autuado em flagrante. Após exame de corpo de delito, ele foi encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro e está à disposição da Justiça.