Exclusivo: Globo investigou e comprovou assédio de Marcius Melhem

A coluna LeoDias teve acesso e compartilha agora, com exclusividade, todas as páginas de um documento confidencial do Grupo Globo, que, por meio de investigação interna, teria comprovado o assédio de Marcius Melhem sobre Dani Calabresa e outras mulheres. Após a investigação e comprovação interna sobre o caso, o documento em questão foi enviado à Delegacia Especializada de Atendimento À Mulher, em 31 de janeiro deste ano.

Nele, é explicada a existência e funcionamento da Área de Compliance (área especializada da Globo para denúncias de assédio) e como, com base no Código de Ética e Conduta, Melhem infringiu suas regras.

O comunicado ainda destaca o papel da coluna LeoDias nas denúncias do caso, em dezembro de 2019. É dito que, antes da reportagem-denúncia ser veiculada por este colunista, a Globo ainda não tinha conhecimento dos assédios.

“Inclusive, no presente caso, cumpre destacar que a Globo apenas tomou conhecimento das alegações de assédio envolvendo o ora investigado [Melhem] por ocasião da publicação de uma matéria jornalística pelo colunista Léo Dias”, escreveram.

Vale lembrar que em comentários sobre o ocorrido, enquanto negava os assédios, Melhem chegou a contar que transou com quatro atrizes diferentes, o que, para a Globo, já configurava como um desvio de caráter dentro das regras de Ética e Conduta, visto a posição hierárquica entre os envolvidos – Melhem era o diretor do núcleo de humor e as vítimas, atrizes do elenco -. No entanto, um detalhe que Marcius “esqueceu” de mencionar, é que ele era casado.

O documento da Globo é finalizado com uma descrição do que foi decidido como punição a Marcius diante das primeiras acusações, que, à época, ainda não haviam sido investigadas. A Globo ficou do lado das vítimas e, nas páginas que este espaço compartilha, fica evidente que a demissão de Melhem não foi feita em “comum acordo” com a empresa, como havia sido noticiado anteriormente.

Certos que Marcius Melhem, de fato, cometeu assédio com ex-colegas de trabalho, seu desligamento partiu da empresa, que ilustrou a permanência de Melhem na Globo como insustentável.

“Após o término do referido período de afastamento, a Globo decidiu pela rescisão do contrato de trabalho, entendendo que, diante da constatação de violação ao Código de Ética e Conduta do Grupo Globo pelo Sr. Marcius Melhem, a manutenção do contrato de trabalho tornou-se insustentável, considerando que a postura adotada pelo mesmo não condiz com os princípios e valores da empresa.”

Leia o documento na íntegra

