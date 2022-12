Extremista foi preso pela PF a 600 metros do hotel de Lula

O indígena bolsonarista extremista José Acácio Serere Xavante, preso no início da noite desta segunda-feira (12/12) pela Polícia Federal, foi detido a 600 metros do hotel em que Lula está hospedado. Bolsonaristas reagiram à prisão, queimaram carros e ônibus e entraram em confronto com policiais federais e militares.

José Acácio foi detido no Eixo Monumental, perto da Torre de TV de Brasília. O hotel em que Lula está hospedado fica do outro lado da avenida.

O bolsonarista já havia circulado pelos arredores do hotel onde o petista tem feito reuniões e morado em Brasília. Segundo a Polícia Federal, José Acácio promoveu atos antidemocráticos em diversos pontos da capital, inclusive em frente ao hotel de Lula.

A prisão temporária, de até dez dias, foi motivada pelos supostos crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

“Lula não foi eleito, TSE roubou os votos para Lula, houve crime eleitoral, violaram a urna de votação. O ministro Alexandre de Moraes é bandido e ladrão”, escreveu José Acácio nas redes sociais em 8 de novembro, uma semana após a derrota de Jair Bolsonaro para Lula. O bolsonarista fez diversas publicações de teor golpista.

