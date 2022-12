Fable está tendo problemas de desenvolvimento devido ao seu motor gráfico

Nos últimos dias, Phil Spencer garantiu que o futuro do Xbox será brilhante durante o próximo ano de 2023, depois que o ano atual que terminará em algumas semanas não foi tão bom quanto os usuários da Microsoft poderiam esperar. No entanto, e embora seja verdade que no próximo ano teremos chegadas realmente de jogos incriveis, ainda há jogos que não veremos durante algum tempo.

Um dos jogos é Fable, a nova parcela desenvolvida pela Playground Games, e que foi anunciada há alguns anos no Xbox Showcase que substituiu a E3 2020, e da qual ainda não tivemos notícias. De fato, Windows Central eles apontam que Fable está tendo problemas de desenvolvimento devido à política da Microsoft de usar seus próprios motores gráficos.

Isso foi afirmado pelo próprio Jez Corden, que em um artigo no qual aponta que o Xbox acabou tendo um ano de 2022 decepcionante, um dos motivos que causou isso é a política interna da Microsoft de usar motores internos em seus desenvolvimentos, em Em vez de ir para opções de terceiros usadas por 90% das empresas, o que teria afetado o desenvolvimento de Halo Infinite e Fable.