Ontem, destacamos uma reportagem da Bloomberg em que o presidente da Microsoft, Brad Smith, revelou sua decepção com a Comissão Federal de Comércio dos EUA por não se sentar com a empresa para discutir uma proposta relacionada ao Call of Duty. De acordo com o relatório, esta foi uma oferta de um grau de consentimento juridicamente vinculativo de 10 anos para disponibilizar a franquia Call of Duty em plataformas de jogos rivais, que supostamente foi “desconsiderada” pela FTC.

Esse mesmo relatório também nos tratou de algumas citações de uma recente reunião anual de acionistas da Microsoft, onde o presidente da Microsoft discutiu algumas das diferenças entre o Xbox e o PlayStation.

“O caso da FTC é realmente baseado em um mercado que eles identificaram e dizem ter duas empresas e dois produtos, Sony PlayStation e Microsoft Xbox.”

Brad Smith passou a sugerir que a Sony tem 70% do mercado global e a Microsoft tem 30%. Portanto, ele acredita que um juiz inicialmente terá que decidir se o processo da FTC promoverá a concorrência ou, em vez disso, “protegerá o maior concorrente da concorrência”.

Ele também apontou que o PlayStation tem 286 jogos exclusivos em comparação com os 59 exclusivos do Xbox:

“Portanto, o juiz de direito administrativo terá que decidir se passar de 59 para 60 é um perigo tão grande para a concorrência que ele deve impedir que isso avance”.

Para ser honesto, estamos um pouco confusos com essa última afirmação – não temos certeza de que jogo Smith está se referindo quando fala em “passar de 59 para 60”, já que a Microsoft já ofereceu Call of Duty para Sony , Nintendo e Valve. Provavelmente é uma referência hipotética, considerando que a FTC supostamente teve pouco interesse na recente proposta da Microsoft.

De qualquer forma, é uma pequena citação interessante – e a Microsoft tem feito muito isso ultimamente, apontando como o PlayStation continua dominante no mercado de consoles em comparação com o Xbox.

Quanto à posição da FTC, não ouvimos nada específico desde que a Comissão anunciou sua intenção de abrir um processo contra o acordo e se recusou a comentar à Bloomberg no início desta semana sobre os detalhes de quaisquer ofertas da Microsoft.