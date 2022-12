‘Faltou um pouco de energia’, diz técnico da França

Técnico da França, Didier Deschamps concedeu entrevista coletiva neste domingo (18) após a derrota para a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar. O comandante falou sobre o cansaço de seus jogadores e lamentou a forma como a seleção perdeu, na cobrança de pênaltis.

A Argentina chegou a abrir 2×0, mas a França reagiu no segundo tempo e empatou a partida em 3×3, com três gols anotados por Mabappé.

“Evidentemente foi um jogo complicado. Contra um rival de muita qualidade e muita energia. Não jogamos tão bem por diferentes motivos. Apesar de tudo isso, conseguimos reagir em uma situação muito complicada. É o que nos faz sentir um pouco pior, porque podíamos ter conseguido. Suportamos a prorrogação, e no último minuto estávamos de novo com a possibilidade de ganhar a Copa do Mundo”, afirmou.

O treinador entendeu que “faltou energia” a alguns atletas e disse que tudo que era possível foi feito para buscar o título que não veio.

“Não devemos ter arrependimentos, só dar os parabéns à Argentina, que tem muita qualidade. Não tiramos o mérito. Teve um pouco de emoção, é algo cruel. Estávamos perto do troféu. Não tem como explicar por quê. Há alguns motivos para não termos rendido tanto. Faltou um pouco de energia, sobretudo em alguns jogadores importantes. Mas melhoramos com a entrada de alguns jogadores menos experientes. Fizemos o possível para tentar ganhar, mas o sonho não se materializou”, disse.

Durante a coletiva, Didier Deschamps também falou sobre as duas modificações que fez antes do intervalo do jogo, quando sacou Dembelé e Giroud para as entradas de Thuram e Kolo Muani. “Se devia a motivos táticos. Queria mudar o jogo, queria mais frescura, queria mudar a forma de marcação, e não queria esperar o intervalo. Não chegaríamos vivos”.

No entanto, o técnico não quis falar sobre o futuro quando questionado se seguiria à frente da seleção francesa. O contrato dele se encerra este ano, mas a Federação Francesa previa uma renovação caso a equipe se classificasse à semifinal da Copa do Mundo do Catar.

“Não vou responder essa pergunta hoje. Estou muito triste pelos jogadores e toda a comissão. No início do ano terei uma reunião com o presidente”.