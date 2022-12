Famosa rede de restaurantes italianos inaugura primeira unidade em Salvador; saiba onde

O Pecorino Bar & Tratoria inaugurou, nesta segunda-feira (05), a sua primeira unidade na Bahia. Com o propósito de oferecer pratos inspirados nas clássicas cantinas italianas, a casa desembarcou no Salvador Shopping, no Boulevard dos Restaurantes (Piso L3).

Com cerca de 400m² e capacidade para acomodar 160 pessoas, o restaurante oferece um ambiente contemporâneo, cheio de personalidade e com referências ao estilo clássico que pode ser visto na decoração, quadros e mesas rústicas.

O cardápio é variado e abrange diversas opções entre antepastos, saladas, risotos, pastas, carnes e peixes, além de pizzas de fermentação natural. O cliente pode escolher entre as opções do menu a la carte ou o executivo, com valores a partir de R$48,90, disponível no almoço de segunda a sexta-feira, com buffet e pratos quentes.

Com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Curitiba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o grupo soma 57 unidades em 9 estados e já é considerada a maior rede de restaurantes italianos do país.

História

A primeira unidade do grupo, foi inaugurada no bairro do Jardins Paulistano, em São Paulo, em 2010. Mas, a trajetória do Pecorino começa bem antes da abertura dessa primeira casa. Zito Silveira, sócio fundador, tem ascendência italiana e trabalha no ramo de bares e restaurantes desde 1992, quando tinha 18 anos de idade. Sempre alimentou a ideia de abrir uma cantina com um visual repaginado, sem as parreiras de uva falsa ou as garrafas de vinho na parede, mas com a verdadeira comida italiana. Atualmente, o grupo expandiu e incluiu outras marcas: Pecorino Cucina Mediterrânea, Pecorino Pizza Napoletana, Cantina Peposo, The Bowl, The Poke Bowl e Lame Lamen, que oferecem especialidades além da Itália.

