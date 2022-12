Famosos lamentam a morte da atriz Márcia Manfredini

A morte da atriz Márcia Manfredini, nesta segunda-feira (5/12), pegou a classe artística de surpresa. Artistas como os atores Marcelo Medici, Eduardo Martini e Paulinho Serra usaram as redes sociais para comentar a perda.

“Querida Marcia Manfredini, que notícia triste. Ótima atriz, ótima pessoa”, escreveu Marcelo Medici no Twitter. Sem acreditar na notícia, o comediante Paulinho Serra descreveu a aflição que sentiu. “Notícia da morte da Márcia Manfredini. Espero que seja fake news ,uma amiga de bastidor incrível”, pontuou.

Na web, amigos de Márcia lamentaram sua partida. O ator Blota Filho revelou que conversou com a atriz nesse domingo (5/12).

“Minha melhor amiga! Um ser de luz e amor! Sempre rindo de tudo! Ontem nos falamos por 2 horas! Vc vai fazer muita falta na minha vida! Biiii segue com luz e muita porque foi luz que vc espalhou por aqui!!! Não acredito até agora! Mas Deus sabe o que faz! Gratidão por tudo que passamos, rimos e vivemos nesses 30 anos de união! Te amo magrela!”, escreveu Blota.

“Acabei de saber do falecimento da querida Marcia Manfredini. Tão prematuramente… uma tristeza. Aos familiares e amigos, meus sentimentos sinceros. Descanse em paz, querida”, lamentou Kiko Mascarenhas.

Márcia Manfredini na TV Atualmente no elenco da série Família Paraíso (2022), criado por Leandro Hassum, ela ficou famosa nacionalmente após interpretar a personagem Abigail, em A Grande Família.

Além de A Grande Família, Márcia também atuou na série Sandy e Junior, onde interpretava a Dona Irene, que trabalhava na cantina da escola. Ela também fez participações nas novelas Êta Mundo Bom (2016), Carinha de Anjo (2018) e Deus Salve o Rei (2018).

