Famosos lamentam a morte de Pedro Paulo Rangel: ‘Um dos maiores de todos os tempos’

A teledramaturgia ficou de luto nesta quarta-feira, 21, com a notícia envolvendo Pedro Paulo Rangel, ator que morreu aos 74 anos, no Rio de Janeiro. Através das redes sociais, diversos amigos, celebridades e até políticos se manifestaram, homenageando o consagrado artista. O ator Felipe Camargo, por exemplo, definiu o ator como um dos principais da história da televisão brasileira. “Um dos maiores atores de todos os tempos, meu amigo querido, com quem tive a honra de trabalhar no teatro e na televisão, partiu hoje para iluminar outros palcos com seu talento arrebatador, com sua elegância, inteligência e humor insuperável… Obrigado”, escreveu. Já Luiz Fernando Guimarães, por sua vez, lamentou a partida de seu companheiro. “Sua partida nos deixa um vazio… Sentirei sua falta querido Pepê”, disse. Consagrado, Pedro Paulo participou de 12 filmes, 53 produções e ganhou 14 prêmios ao longo de mais de cinco décadas de carreira. Afastado na TV Globo nos últimos anos, ele vivia a expectativa de estrear o monólogo “O Ator e o Lobo”, na capital fluminense. “Gabriela” (1975), “Saramandaia” (1976) e “Vale Tudo” (1988), além dos humorísticos “TV Pirata” (1988) e “O Cravo e a Rosa” (2000) foram alguns de seus principais trabalhos.

Veja algumas homenagens abaixo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Larissa Maciel (@larimaciel)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Dan Stulbach (@danstulbach)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Felipe Camargo Ator (@felipecamargo)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Júlia Rabello (@ajuliarabello)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Luiz Fernando Guimarães (@luizguimaraesoficial)

Pedro Paulo Rangel marcou a história da dramaturgia brasileiras. Na televisão, fez personagens inesquecíveis. Muito triste com sua morte. Que Deus conforte a família e os amigos. pic.twitter.com/aQS9T0MlfU

— Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) December 21, 2022

Morreu nesta madrugada o ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos. Sai de cena cedo, depois de ter cumprido seu papel artístico com maestria.

— Britto Jr. (@brittojr) December 21, 2022

Mais uma perda inestimável para nossa teledramaturgia. Mais talento e delicadeza que se vão. O Brasil mais triste com a partida de Pedro Paulo Rangel. Meus sentimentos aos amigos e familiares. pic.twitter.com/T0ShYezftu

— Orlando Silva (@orlandosilva) December 21, 2022

Cumpriu sua missão aqui na terra o querido e talentoso ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos. Uma grande perda! Sentiremos muitas saudades! Meus sentimentos aos amigos e familiares. Vá em paz, seu Calixto!#rippedropaulorangel

— Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) December 21, 2022

Grande talento estivemos juntos por várias vezes . Brilhe sempre Morre Pedro Paulo Rangel, presença marcante na TV por décadas, aos 74 anos.. pic.twitter.com/9bcACPJdmp

— Frota 77 (@77_frota) December 21, 2022

Leia também Pétala Barreiros e Lívia Andrade trocam farpas após decisão judicial Após indireta para Thiago Rodrigues, Cris Dias discute com ex de Caio Paduan: ‘Covarde’