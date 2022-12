‘Farofa da Gkay’ terá dark room, show de Anitta e avião fretado; saiba detalhes da festa

A “Farofa da Gkay”, festa promovida pela influenciadora Gessica Kayane para celebrar seu aniversário, começa nesta segunda-feira, 5, e se estende até quarta-feira, 7. O evento acontece desde 2017, mas foi no ano passado que viralizou nas redes sociais e atingiu grandes proporções. A edição deste ano promete ser ainda maior que a anterior e, para isso, Gkay pensou em todos os detalhes. Como a festa acontece em Fortaleza, no Ceará, a influenciadora fretou um avião, que sairá de São Paulo nesta segunda, para levar cerca de 200 convidados. Ao todo, estima-se que a artista tenha chamado mais de 500 pessoas para a festa, sendo a maioria famosos e influenciadores. Todos ficarão hospedados em um mesmo hotel, que assim como toda a festa, será bancado por Gkay.

Nos stories do Instagram, a dona da “Farofa” mostrou como será o interior do dark room e que colocou vários armários na entrada do local para os convidados deixarem seus pertences quando forem usar o espaço. “Para entrar no dark room agora é bem mais rápido! E tem atração exclusiva lá dentro, comes e bebes, enfim…”, escreveu a influenciadora. Este ano, a “Farofa” será transmitida ao vivo no Multishow e no Globoplay. Entre as atrações musicais, estão: Pabllo Vittar, Léo Santana, Luísa Sonza, Wesley Safadão, Matuê, É o Tchan, Xand Avião, Simone Mendes, Pedro Sampaio, Ivete Sangalo e Anitta. No ano passado, o valor total gasto com a festa foi de R$ 2,8 milhões. Em maio deste ano, Gkay disse ao Gshow que, pelas suas contas, o evento deste ano custaria cerca de R$ 8 milhões.

GRAVE: Esse será o Dark Room da Farofa da Gkay, onde o filho chora e a mãe não vê. pic.twitter.com/gYppcFfjdN

— CHOQUEI (@choquei) December 4, 2022

Leia também Gkay diz que ‘desconvidou’ Sabrina Sato para a ‘Farofa’; saiba o motivo Gkay diz que ‘Farofa’ deste ano vai custar o triplo da anterior; saiba o valor