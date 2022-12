FC Dallas oficializa contratação de Geovane Jesus, do Cruzeiro

O FC Dallas, dos Estados Unidos, oficializou, nesta quinta-feira (22), a contratação do zagueiro/lateral-direito Geovane Jesus, do Cruzeiro. O jovem 21 anos assinou contrato por quatro temporadas.

O Cruzeiro negociou 75% dos direitos econômicos de Geovane Jesus com o FC Dallas por cerca de R$ 8 milhões. No futuro, o clube celeste ainda terá 25% de uma eventual venda do defensor.

Antes do anúncio oficial, Geovane usou as redes sociais para se despedir da Raposa. “O Cruzeiro sempre terá minha torcida. Mas é hora de um novo desafio. Fica a minha gratidão para os profissionais do clube e, principalmente, o torcedor”, escreveu.

Trajetória no Cruzeiro

Geovane estreou profissionalmente pelo Cruzeiro sob comando do técnico Felipe Conceição, em abril de 2021, quando entrou em campo na vitória celeste por 4 a 0 diante da Patrocinense. A partida foi válida pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro.

Na temporada 2022, ele ganhou mais espaço e atuou tanto na lateral quanto na zaga. Em 2022, foram 39 jogos, com dois gols e três assistências.