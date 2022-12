Fecomércio-RJ espera movimento de R$ 2 bilhões com compras no Natal

Com os últimos anos sem tantos eventos e com restrições para reunir pessoas, por causa da pandemia, as comemorações de Natal e Ano Novo passaram a ser ainda mais esperadas por quem pretende aumentar o faturamento.

Um levantamento feito pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises revela que 74% dos consumidores que moram no Rio de Janeiro pretendem comprar presentes de Natal.

A estimativa é de que o gasto médio por consumidor será de R$ 392, o que pode movimentar mais de R$ 2 bilhões na economia fluminense.

Roupas, calçados e acessórios são os presentes preferidos dos entrevistados, seguido de brinquedos, lembrancinhas e eletrônicos.

Amanda Ximens ainda não comprou os presentes de fim de Ano, mas diz que para as crianças da família os brinquedos e os doces estão garantidos.

Quase metade dos entrevistados respondeu que pretende comprar os presentes em lojas físicas. Aproximadamente 25% devem recorrer ao comércio eletrônico. E 29% dos entrevistados disseram que devem comprar tanto em lojas físicas quanto no comércio virtual.

