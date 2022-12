Feira: Secretaria de Saúde monitora familiares de paciente com meningite bacteriana

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana monitora 13 familiares – 11 adultos e duas crianças – do homem de 41 anos diagnosticado com meningite meningocócica. Os familiares realizaram a quimioprofilaxia, que é uma medida terapêutica para prevenção da meningite. O paciente infectado segue internado no Hospital Geral Clériston Andrade desde o último sábado (17) e já apresentou melhora clínica.

Os casos de meningite meningocócica (bacteriana) podem ter uma evolução muito rápida, levando à morte. Caso tenha febre alta, mal-estar, vômitos, intensa dor de cabeça e no pescoço, a orientação é procurar uma unidade de saúde de imediato. A Prefeitura de Feira disponibilizou as sete policlínicas municipais e as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para o atendimento dos casos suspeitos.

“Nós já identificamos todos os contatos domiciliados, a quimioprofilaxia já está sendo disponibilizada, e essas pessoas permaneceram sob vigilância e monitoramento da equipe de referência da vigilância epidemiológica”, esclareceu a coordenadora da Vigilância, Carlita Correia. Se para a meningite viral não existe vacina específica, no caso da forma bacteriana a vacina está disponível nos postos para os profissionais de saúde e pessoas de até 19 anos. Duas vacinas são oferecidas, a meningocócica tipo C (conjugada) e a ACWY. O público alvo foi expandido depois de um aumento de casos da forma bacteriana.

Em outubro, houve aumento de 160% nos casos do tipo bacteriano, mas segundo a Sesab, até julho, apenas 62,9% das crianças baianas tinham se imunizado. Até 24 de setembro, a Bahia tinha 273 pacientes com a doença. O aumento não é exclusivo daqui: em São Paulo houve crescimento de 77% nos casos entre maio e setembro.

A vacinação contra a meningite segue disponível em todas as unidades de saúde com a campanha de atualização da caderneta vacinal para pessoas entre 1 e 19 anos de idade, além de trabalhadores da saúde com até 55 anos em Feira de Santana. Para receber o imunizante, é necessário apresentar os documentos de identidade, cartão SUS, caderneta de vacinação e comprovante de vínculo trabalhista para aqueles que trabalham na área de saúde. No município são 104 salas de vacina, localizadas na zona urbana e rural.

É importante destacar que as unidades vinculadas ao programa Saúde na Hora, têm funcionamento ampliado das 8h às 21h. São elas: Campo Limpo I, V e VI; Liberdade I, II e III; Queimadinha I, II e III; Parque Ipê I, II e III; Videiras I, II e III; Rua Nova II, III e Barroquinha.

Sintomas da meningite:

Febre

Rigidez na nuca

Dor de cabeça

Mal-estar

Náusea e vômito

Confusão mental

Sensibilidade à luz

Dores intensas ou dores nos músculos, articulações, peito ou barriga

Manchas vermelhas na pele, parecidas com picadas

Respiração rápida

Calafrios