Férias? Mbappé recusa descanso pós-Copa e retoma treinos no PSG

Dias após o vice-campeonato da França na Copa do Mundo em derrota nos pênaltis para a Argentina, o atacante Mbappé abdicou das mini-férias concedidas pelo PSG.

O francês apareceu nesta quarta-feira (21) no CT do PSG para realizar atividades ao lado do restante do elenco e foi fotografado ao lado do técnico Christophe Galtier.

O clube havia dado a Mbappé um descanso até o fim do ano justamente por causa da Copa. Apesar de ter se reunido com os companheiros, ele não participou do amistoso de hoje da equipe contra o Quevilly.

Por outro lado, Messi, campeão da Copa e também atleta do PSG, está na Argentina ao lado da família e amigos.

Depois da partida desta quarta-feiira, o PSG tem pela frente o Strasbourg, já pelo Campeonato Francês. O duelo acontece na próxima quarta-feira (28), a partir das 17h (de Brasília). Mbappé deve atuar normalmente.